مصر.. أهالي طوخ يقدمون طعام الإفطار والإسعافات لضحايا حادث القطار

المصدر: خالد محمود -القاهرة

خرج اهالي قرية كفر الحصة بمركز طوخ بالقليوبية بأعداد واسعة قبيل انطلاق مدفع الافطار أمس (الأحد) لتقديم العون الى مصابي حادث القطار الذي وقع في محيط قريتهم بعد انفصال 4 عربات منه، وتسبب في مقتل 11 شخص وصابة 98 بحسب بيان وزارة الصحة.

وقامت مجموعات من الأهالي بحمل المصابين من وقع الحادث ونقل الجثث، وقامت اخرى بتقديم وجبات الافطار التي أعدها الاهالي للصائمين فور علمهم بالحادث.

ونظم الاهالي فريقا لجمع مقتنيات المصابين من بطاقات هوية ومقتنيات باستخدام الكشافات والموبايلات، ثم تسليمها بعد ذلك للعمدة او الشرطة.

وأثار موقف القرية حملة تقدير واسعة على صفحات "فيسبوك"، ونشر مستخدمون صوراً لأهالي يحملون صينيات طعام وكراتين مياه وعصائر وشروبات، مرفقة بعبارات اشادة بموقفهم الانساني.

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