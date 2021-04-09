بالصور.. صاحبة أشهر ضفيرة شعر في العالم تقاوم العمر وتحافظ على جمالها

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

نشرت وسائل اعلام روسية وأوكرانية صوراً تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لرئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو، المرشحة لرئاسة أوكرانيا وصاحبة أشهر ضفيرة شعر في العالم.

وكانت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تدور حول تغير تيموشينكو بشكل كبير خلال فترات قليلة، حيث بات يمكنك معرفتها فقط عن طريق صوتها.

وقالت التعليقات أن تيموشينكو البالغة من العمر 60 عامًا غيرت في شفتيها وغيرت شعرها.

وظهرت تيموشينكو بعد بضع سنوات رسميًا مرة أخرى، حيث فاجأت الناس بتغيير تسريحة شعرها وفك ضفيرتها المثالية وتحولت إلى صورة رومانسية.

وظهرت على تيموشينكو بعض التجاعيد الخفيفة، فيما يبدو أنها صبغت شعرها بلون أغمق.و أصبحت الشفاه أيضًا أكبر حجمًا جنبًا إلى جنب مع النظارات المميزة والأقراط غير المرئية.

وكتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندما رأوا يوليا "الآن يمكنك معرفة تيوشينكو عن طريق الصوت فقط".

ويبدو أن رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة أرادت أن تظهر نفسها بشكل جديد كدليل على استعدادها مرة أخرى للدخول في نشاط سياسي نشط.

تجدر الإشارة إلى أن تيموشينكو مازالت تحافظ على جمالها رغم أنها أصبحت جدة لثلاثة أحفاد صرحت أنها تحبهم كثيراً.

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