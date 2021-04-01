لطرد الشيطان.. أم تقتل طفلها عمره 5 سنوات بالماء المغلي

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

في واقعة مأساوية، توفي طفل روسي يبلغ من العمر خمس سنوات في سانت بطرسبرغ، بعد أن سكبت الأم على طفلها الماء المغلي، في محاولة لطرد الشياطين منه.

وتم العثور على جثة الطفل في شرفة الشقة، حيث عثرت قوات الشرطة عليها متوفياً متأثراً بالحروق الحرارية نتيجة سكب الماء المغلي على جسده.

وأخبرت المرأة الشرطة أنها سمعت صوت الله يقول لها أن هناك شيطانًا في الصبي يجب طرده، لذلك، سكبت على طفلها الماء المغلي، ثم أخذت الجثة إلى الشرفة.

تم نقل المرأة إلى عيادة نفسية.

ونقل موقع "فيستي رو" عن للمتحدثة باسم الشرطة الروسية قولها إن والدة الطفل لم تحصل على المساعدات الاجتماعية، فقد كان لديها عملاً ناجحاً، إلا أنه بعد طلاقها من زوجها أصيبت بالاكتئاب.

تم رفع قضية جنائية ضد المرأة بموجب مادة "القتل العمد".

وفي منتصف شهر مارس، في مدينة جيليزنوجورسك بمنطقة كورسك، أثناء مشاجرة، قامت أم بصب البنزين على ابنها البالغ من العمر تسع سنوات وأشعلت فيه النيران. وتوفي الطفل بعد أيام قليلة متأثرا بحروق شديدة.

ورُفعت قضية ضد المرأة حول محاولة قتل قاصر، ارتكبت بقسوة خاصة. ووجد التحقيق أنها تسيء معاملة الطفل لسنوات عدة.

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