انتشال 7 جثث من "الصرف الصحي" بالجزائر

المصدر: الجزائر - د ب أ

أفادت تقارير محلية اليوم الأربعاء بانتشال سبع جثث من داخل محطة للصرف الصحي في منطقة وادي غير بولاية بجاية شرقي الجزائر في إطار عملية إنقاذ ما زالت متواصلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد أفراد جهاز الدفاع المدني نجا خلال عملية الإنقاذ.

وقالت التقارير إن الضحايا تعرضوا للاختناق بالغاز خلال قيامهم بعملية تنظيف داخل المحطة، موضحة أن فرقة الغطاسين التابعة لجهاز الدفاع المدني تواصل البحث عن مزيد من الضحايا المحتملين.

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