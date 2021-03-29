انتحار رجل أعمال شهير تحت عجلات قطار مترو موسكو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تبين أن الرجل الذي توفي تحت عجلات قطار في محطة مترو دميتروفسكايا في موسكو هو رجل الأعمال الروسي البارز فاليري باجداساروف، وفقًا لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا".

وقع الحادث يوم الأحد الماضي، حيث تم إخراج جثة الرجل البالغ من العمر 72 عامًا من تحت القطار ميتاً.

وتشير جميع الشواهد إلى أن رجل الأعمال انتحر لأنه لم يستخدم مترو الأنفاق لفترة طويلة.

في الوقت الحاضر، يقوم المحققون بفحص ملابسات وفاة مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات Alsiko الصناعية الروسية.

وتنتج هذه الشركات مجموعة كاملة من المبيدات والأسمدة، والتي يتم بيعها ليس فقط في روسيا، ولكن يتم تصديرها أيضًا إلى خارج البلاد.

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