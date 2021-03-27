انتشال طفلة عمرها 6 أشهر حية من أسفل أنقاض عقار جسر السويس المنهار

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

استخرجت قوات الحماية المدنية، فجر السبت، طفلة عمرها 6 أشهر حية من أسفل أنقاض عقار جسر السويس المنهار، وجاري البحث عن والديها أسفل الأنقاض.



وأكد الأهالي في موقع حادث انهيار عقار جسر السويس أن العقار لم يكن سكنيا بالكامل وأن أول طابقين منه كانا مصنعا للملابس.

وتعيد الحادثة للأذهان واقعة عقار فيصل المنهار الذي كان أسفله مصنع للأحذية.

وقالت مصادر تواجدت في موقع حادث انهيار عقار جسر السويس إن الأهالي أكدوا لهم فور وصولهم مكان الانهيار حدوث ميل بسيط بشكل مفاجئ منذ يومين.

وأضاف الأهالي أن بعضهم خشى على نفسه وأسرته وترك العقار، في حين ظل باقي السكان في أماكنهم لعدم وجود أماكن بديلة لهم. وفوجئ الأهالي بسقوط العقار وتم إخطار الجهات المعنية.

وصلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع انهيار عقار جسر السويس، لاستخراج الأهالي من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول العقار لإفساح المجال لقوات الحماية المدنية والإسعاف لاستخراج السكان من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وكان عقار مكون عدة طوابق في شارع القرش المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتداول الأهالي فيديوهات للعقار بعد سقوطه وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض، ويطالبون بسرعة استدعاء سيارات الإسعاف لاستخراج الأهالي من أسفل عقار جسر السويس.

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