قاذفة تقتل ثلاثة عسكريين بالخطأ في روسيا

المصدر: موسكو - متابعات

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن ثلاثة عسكريين روسا قُتلوا اليوم الثلاثاء جراء خلل في القاذفة الاستراتيجية الروسية "توبوليف تو-22إم3" القادرة على حملة أسلحة نووية في مطار بالقرب من كالوجا.

وقالت الوكالة إن لجنة تابعة لسلاح الجو الروسي أُرسلت إلى المطار الواقع جنوبي غرب موسكو للوقوف على سبب الحادث.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" أن الواقعة حدثت بسبب تعطل نظام طرد الطوارئ.

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