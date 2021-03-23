ميركل تتحدث عن "جائحة جديدة" بسبب النسخ المتحوّرة من كورونا

المصدر: برلين- أ ف ب

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنّ بلادها باتت "في خضمّ جائحة جديدة" بسبب تفشّي النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا فيها.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي عقدته في برلين في ختام مفاوضات ماراثوينة أجرتها على مدى حوالى 12 ساعة مع حكّام ولايات البلاد لتشديد الإجراءات الرامية لمكافحة الوباء: "لدينا فيروس جديد إنّه أكثر فتكاً بكثير، وأكثر عدوى بكثير، وقادر على التفشّي لفترة أطول بكثير".

وأعلنت ميركل أن ألمانيا ستمدد إجراءات العزل العام إلى 18 أبريل المقبل، ودعت المواطنين في بلادها إلى البقاء في المنازل لمدة خمسة أيام خلال عطلة عيد القيامة في محاولة للسيطرة على موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19.

وفي محادثات دارت حتى ساعات متأخرة من الليل، دفعت ميركل زعماء الولايات الألمانية الستة عشر إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لمكافحة الوباء فعدلت عن خطط متفق عليها هذا الشهر لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، وذلك بعد ارتفاع حاد في معدل الإصابة.

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