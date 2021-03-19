بالفيديو.. اعتقال زوجة رئيس شبكة للاتجار بالأطفال حديثي الولادة في روسيا

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

وجد مسؤولو إنفاذ القانون في روسيا أن زوجة رجل الأعمال الروسي المتهم في قضية بارزة تتعلق بالاتجار بالأطفال كانت متورطة في أنشطة غير قانونية لزوجها، الذي أصبح معروفًا اليوم الجمعة، 19 مارس.

ووفقا للجنة التحقيق، تم اعتقال امرأة تبلغ من العمر 34 عاما، وبعد ذلك المحكمة التي نظرت في المواد الحالة، أرسلها إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة على الأقل حتى 22 أبريل.

يذكر أنه في ديسمبر من العام الماضي، أوقف ضباط إنفاذ القانون أنشطة مجموعة إجرامية، والتي تتكون من مدير شركة تجارية واثنين من معارفه - رجل يبلغ من العمر 33 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 31 عامًا.

وجد المحققون أنه في عام 2019، قام رجل الأعمال بتنظيم عمل إجرامي لبيع الأطفال حديثي الولادة.

في روسيا وكازاخستان، وجد نساءًا حملن أطفالًا مقابل رسوم، حيث تتم عمليات الولادة في كمبوديا.

بعد الولادة يتم ارسال الأطفال إلى منطقة كراسنويارسك الروسية، ويتم تسليمهم إلى "زبائن" يقومون ببيعهم لأطراف ثالثة. ومن المعروف أن الأمهات في هذه الشبكة يحصلن على 850 ألف روبل مقابل الطفل.

واكتشف القائمون بإنفاذ القانون بالفعل 19 طفلاً ولدوا بهذه الطريقة، وتم التحفظ عليهم في الوقت الحاضر، ووضعهم في منزل للعناية بالأطفال الرضع.

وأشار المركز إلى أن القضية تمت تغطيتها على نطاق واسع في وسائل الإعلام لعدة أشهر، لكن لم يتصل أي من الوالدين البيولوجيين بسلطات التحقيق.

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