الشرطة المصرية تبحث عن "متحرش المترو"
قالت مصادر في وزارة الداخلية المصرية إن الأجهزة الأمنية تفحص فيديو واقعة تحرش شاب بفتاة داخل عربة السيدات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وجاري العمل على تحديد هوية المتهم الذي ظهر بالفيديو لسرعة ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وفق ما قالت صحيفة "الشروق" المصرية وموقع "مصراوي".
ونشر شاب قال إنه خطيب الفتاة، فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر شاب وهو يقوم بفعل فاضح داخل عربة مترو الأنفاق، وقال الشاب إنه ترك خطيبته في محطة الدقي لتتجه إلى العتبة لاستقلال الخط الثالث لمترو الأنفاق وبعد حوالي نصف ساعة فوجئ باتصال خطيبته والتي طلبت منه أن يطالع تطبيق "واتسآب" بتليفونه، فوجد رسائل منها تخبره بأن شخصا استقل عربة السيدات وصادف ذلك وجودها بمفردها بعد نزول السيدات اللاتي كن يستقلن المترو معها، وانتقل إلى المقعد المقابل لها، وأنه يقوم بفعل فاضح أمامها، فطلب منها خطيبها توثيق الواقعة بالفيديو.
وقالت الفتاة إنها لم تنظر للشخص المتحرش في البداية لكن حركاته المريبة ونظراته لها ولشخص آخر صعد معه إلى العربة؛ جعلها تلتفت له وعندها شاهدته وهو يقوم بفعل فاضح وخادش للحياء.
وتصدر هاشتاج #متحرش_المترو الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مما تسبب في حالة من الغضب للمطالبة بالقبض عليه، وفق ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
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