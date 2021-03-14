الشرطة المصرية تبحث عن "متحرش المترو"

المصدر: القاهرة - متابعات

قالت مصادر في وزارة الداخلية المصرية إن الأجهزة الأمنية تفحص فيديو واقعة تحرش شاب بفتاة داخل عربة السيدات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وجاري العمل على تحديد هوية المتهم الذي ظهر بالفيديو لسرعة ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وفق ما قالت صحيفة "الشروق" المصرية وموقع "مصراوي".

ونشر شاب قال إنه خطيب الفتاة، فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر شاب وهو يقوم بفعل فاضح داخل عربة مترو الأنفاق، وقال الشاب إنه ترك خطيبته في محطة الدقي لتتجه إلى العتبة لاستقلال الخط الثالث لمترو الأنفاق وبعد حوالي نصف ساعة فوجئ باتصال خطيبته والتي طلبت منه أن يطالع تطبيق "واتسآب" بتليفونه، فوجد رسائل منها تخبره بأن شخصا استقل عربة السيدات وصادف ذلك وجودها بمفردها بعد نزول السيدات اللاتي كن يستقلن المترو معها، وانتقل إلى المقعد المقابل لها، وأنه يقوم بفعل فاضح أمامها، فطلب منها خطيبها توثيق الواقعة بالفيديو.

وقالت الفتاة إنها لم تنظر للشخص المتحرش في البداية لكن حركاته المريبة ونظراته لها ولشخص آخر صعد معه إلى العربة؛ جعلها تلتفت له وعندها شاهدته وهو يقوم بفعل فاضح وخادش للحياء.

وتصدر هاشتاج #متحرش_المترو الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مما تسبب في حالة من الغضب للمطالبة بالقبض عليه، وفق ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

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