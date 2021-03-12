بالفيديو.. إغلاق حركة المرور تحت "جسر الغباء" بسبب كثرة الحوادث

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، سيتم إغلاق حركة المرور مؤقتًا تحت الجسر الواقع في شارع سوفيسكايا، والذي أطلق عليه السكان اسم "جسر الغباء".

يبلغ ارتفاع الامتداد لمرور المركبات 2.7 متر فقط، ولكن على الرغم من علامات التحذير، لا يزال العديد من سائقي الشاحنات الصغيرة يحاولون المرور تحت الجسر، وبالطبع يتعثرون.

ونتيجة لذلك، وبسبب العدد الكبير للحوادث، تقرر إغلاق هذا القسم لأعمال الترميم من 13 مارس إلى 15 مايو 2021، حسبما أفادت لجنة المدينة لتطوير البنية التحتية للنقل لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وخلال هذا الوقت، سيقوم المتخصصون باستعادة الحزم التالفة. ومن المخطط في المستقبل إجراء إصلاح شامل للشارع وزيادة ارتفاع الجسر إلى 4.5 متر.

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