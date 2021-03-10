صحيفة: الكويت تعدم آلاف الدواجن بسبب إصابتها بإنفلونزا الطيور

المصدر: الكويت - متابعات

نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر مسؤول بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية، إنه تم إعدام آلاف من الدواجن في مزرعتين بالوفرة، بعد ثبوت إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور.

وقال المصدر إن فرق قطاع الثروة الحيوانية وبمجرد الكشف عن الإصابات، قامت بعزل الدواجن في المزرعتين وإعدام الآلاف منها، لضمان عدم انتقال المرض إلى العاملين هناك أو حتى المزارع المجاورة.

وأشار المصدر إلى أن "إنفلونزا الطيور" يعتبر مرضاً فيروسياً يسببه 12 نوعاً من الفيروسات، ويستهدف الطيور تحديداً، منوهاً بأنه قد ينتقل إلى البشر في حالات نادرة جداً، وبالإمكان تفادي الإصابة به من خلال الابتعاد عن بؤر انتشاره.

وأوضح المصدر أن الفيروس لا ينتقل بسهولة من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، لكنه قد ينتقل في حالة المخالطة الشديدة مع الطيور المصابة، مشيراً إلى أن استخدام أدوات الحماية الشخصية مثل الكمامات والقفازات في حال التعامل مع الحيوانات عموماً يحمي الإنسان بصورة كبيرة.

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