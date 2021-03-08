غوغل يلتقط صورة لفتاة في موقف مُحرج !

المصدر: ترجمة - الإمارات اليوم

قد يكون التجوّل الافتراضي في خرائط غوغل مخصصاً للاستخدام كأداة جغرافية، ولكنه أيضاً مصدر للصور التي تضع أشخاصاً في مواقف محرجة.

وبحسب صحيفة express البريطانية، فقد أظهرت صورة التقطتها خدمة "خرائط غوغل" فتاة وهي تتعثر وتسقط بشكل مُحرج للغاية، ومن المثير للاهتمام أن كاميرا غوغل جمدت لحظة سقوط الفتاة قبيل ارتطامها بالأرض، والتقطت الصورة وتم تثبيتها ليراها الملايين من المشاهدين.

وأظهرت الصورة لوح تزلج خلف الفتاة، مما يدفع المشاهد إلى افتراض أن قدم الفتاة انزلقت من لوح التزلج فمدت ذراعها وقدمها لحماية نفسها، لكنها لم تتوقع أبداً أن كاميرا غوغل تلتقط المشهد وستبثه على الإنترنت.

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