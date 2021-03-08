"الحج السعودية" تنفي صحة الشائعات حول "حجز عمرة رمضان" على مرحلتين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نفت وزارة الحج والعمرة السعودية الرسالة المتداولة حول الحجز للعمرة على مرحلتين، الأولى للفترة (من 1 - 18 رمضان) ابتداء من 15 شعبان، والثانية للفترة (من 19 - 30 رمضان) في 15 رمضان، وأعلنت الوزارة أن هذا غير صحيح، ولم يصدر أي تصريح من الوزارة بهذا الخصوص.

وحذرت وزارة الحج والعمرة من استغلال المستفيد من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق «اعتمرنا» لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلا عنه، إذ إن ذلك غير مسموح ويعتبر مخالفا لتعليمات تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق «توكلنا»، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق «توكلنا» لا يحجز للعمرة، بل يتم الحجز ويصدر التصريح عبر تطبيق «اعتمرنا»، وينعكس التصريح في «توكلنا»، كاشفة أن إمكانية الحجز تتاح للجميع (المواطن، المقيم، الزائر) يوميا حتى نهاية شهر مارس الجاري، موضحة أن التطعيم بلقاح «كورونا» غير مطلوب عند الرغبة بإصدار تصريح للعمرة.

ودعت الوزارة إلى التواصل معها بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين في الوزارة على الرقم المجاني (8004304444) لتقديم المساعدة.

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