دار حضانة في مصر تستدعي ولي أمر طفل والسبب.. «بيحضن البنات في الحضانة»

المصدر: خالد محمود-القاهرة

حصل طفل في مصر على استدعاء ولي أمر في أول يوم له في مسيرته التعليمية بالحضانة، و كان السبب الذي تفضلت به إدارة الحضانة «لانه بيحضن البنات».

وقام الدكتور أحمد عبدالفتاح، بنشر صورة لابنه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلقاً عليها «مين أخد استدعاء ولي أمر بأول يوم في مسيرته التعليمية عشان بيحضن البنات في حديقة الحضانة؟!»

و لقى المنشور تفاعلا كبير من رواد التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في مصر.

وكان الطفل نفسه قد اشتهر علي صفحات «فيس بوك» في وقت سابق بعد قيامه بمعاكسة ابنة حارس العقار وتم نشر الواقعة التي اجتذبت تعليقات واسعة وقتها.

وتنوعت تعليقات «الفيس" حول الواقعة الجديدة اتسم معظمها بالطرفة وإبداء الدهشة، وقال معلق «لا كده زودها يا دكتور.»

وقال آخر«ابنك كده خطر ع المجتمع».

وقال تعليق ثالث«لا كده عارف طريقه صح بدري»، بينما علقت فتاة بجدية قائلة «لماذا يتم استدعاء ولي أمره؟ ممكن ده يحصل لما يكون عنيف أو عدواني أو بيضرب الأطفال، لكن بيحضن؟ ده كده طفل حنين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news