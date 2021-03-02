فيديو طريف للشيف بوراك مع الرئيس الشيشاني

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر الشيف بوراك فيديو طريف على حسابه بموقع أنستغرام وهو يحاول إضحاك الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حيث تظاهر الشيف بوراك بأن الطعام الذي يحمله بين يديه سوف يسقط على الطاولة التي يجلس عليها الرئيس الشيشاني.

وأدى الموقف إلى دخول الرئيس الشيشاني في نوبة ضحك وقام بالتصفيق هو والجالسين معه للشيف بوراك.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع من متابعي الشيف بوراك على موقع أنستغرام، حيث شاهده حتى الآن ما يزيد عن 10 ملايين شخص.

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