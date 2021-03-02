ترامب وزوجته تلقيا لقاح كورونا سراً

المصدر: واشنطن - وكالات

كشف مقرّبون من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنّ الملياردير الجمهوري وزوجته ميلانيا تلقّيا اللّقاح المضادّ لفيروس كورونا سراً في يناير الماضي عندما كانا لا يزالان في البيت الأبيض، ولم يتم الإعلان عن ذلك.

وخلافاً لجو بايدن الذي نقلت شبكات التلفزة الأميركية مباشرة على الهواء تلقّيه اللّقاح المضادّ لكورونا في 21 ديسمبر الماضي عندما كان لا يزال رئيساً منتخباً، فإنّ ترامب لم يذكر يوماً علانية أنّه تلقّى اللّقاح.

وقال مصدر قريب من ترامب لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ "ترامب وزوجته تلقّيا اللّقاح في البيت الأبيض في يناير"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان ترامب أصيب بكوفيد-19 في مطلع أكتوبر الماضي، وقد نقل يومها إلى مستشفى والتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن حيث مكث أياما عدّة لتلقّي العلاج.

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