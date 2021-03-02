إعدام 11 شخصاً في مصر

المصدر: القاهرة - أ ف ب

نفّذت السلطات المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام في 11 شخصا أدينوا في جرائم جنائية ارتكبت خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما أكد مسؤول أمني.

وقال المسؤول: "تم إعدام 11 شحصاً في سجن برج العرب (شمال) جميعهم دينوا في قضايا قتل جنائية".

وأوضح أن "الجرائم ارتكبت خلال السنوات الأخيرة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة (شمال) وصدرت أحكام نهائية بالإعدام على مرتكبيها".

وتم تنفيذ حكم الإعدام السبت في خمسة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، صدرت أحكام نهائية بحقّهم كذلك في قضايا جنائية، وفق مصادر أمنية.

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