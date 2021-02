الأمن الأميركي يعتقل شاباً فبرك سبباً عجيباً لتبرير غيابه عن العمل

اعتاد العديد من الموظفين والعمال اختلاق الكثير من الذرائع والحجج للتغيب عن وظائفهم أو التهرب من أداء بعض واجباتهم المهنية، ولكن بعضهم يتفتق ذهنهم عن أفكار خبيثة لا تخلو من الطرافة والغرابة.

فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شابا من ولاية أريزونا قد تجاوز أبعد الحدود في البحث عن حجة لتبرير غيابه عن عمله، ولكنه وقع في شهر أعماله، إذ خسر وظيفته وبات يقبع وراء القضبان بانتظار محاكمته.

وقالت شرطة مدينة كوليدج إن الشاب براندون سولز، البالغ من العمر 19 عاما كان قد اعتقل الأسبوع الماضي بتهمة البلاغ الكاذب بعد أن زعم أنه تعرض للاختطاف.

Arizona man accused of faking own kidnapping to evade work via /r/nottheonion https://t.co/VhSib5YZJT pic.twitter.com/eAvvPgBPMK