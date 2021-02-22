قتل صديقه وزوجته وسيدتين.. إحالة أوراق "سفاح الجيزة" للمفتي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أحالت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم الاثنين، أوراق قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل نادين، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته عمدًا مع سبق الإصرار، وتحديد جلسة 27 مارس للنطق بالحكم.

وأخطرت النيابة العامة المصرية، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافي فراج الشهير بـ "سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين، بالجيزة والإسكندرية.

وكان تم إرسال ملف القضايا الأربعة المتهم فيها سفاح الجيزة إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير الطب الشرعي بالصفة التشريحية المجني عليهم وتحاليل المعامل الكيماوية.

وكشفت تقارير الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليهم في قضية سفاح الجيزة تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع العينات المأخوذة من أسرة المجنى عليهم.

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