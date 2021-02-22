مصر.. أمطار غزيرة يصاحبها برق ورعد وكرات البرد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن بدء حالة عدم الاستقرار الجوي، لوجود منخفض جوي بالقرب من سواحل مطروح والسلوم.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها البرق والرعد أحيانا، ويتساقط معها كرات البرد.

وأوضحت أن غدا الثلاثاء توجد فرص أمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، في حين تتواصل فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية فقط.

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