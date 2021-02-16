فيديو من أعماق المحيط يحبس الأنفاس

المصدر: تونغا - متابعات

التقط مصور مشاهد مدهشة ومهيبة من أعماق المحيط من أسفل حوت أحدب عملاق هائل الحجم أثناء احتضانه صغيره حديث الولادة. وسجل المصور بول نيكلين، المشهد من الأسفل بما أبرز الحوت وهو يعانق صغيره بإحدى زعانفه، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأطلق الحوت العملاق وهو يسبح في المحيط صوته المميز الذي انتشر في أعماق المحيط.

ونشرت "ناشيونال جيوغرافيك" المشهد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال مصور الفيديو إنه حبس أنفاسه من هول المشهد الذي تم تصويره قرب سواحل "تونغا" الدافئة.

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