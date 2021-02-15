بكى ثم انتحر.. طبيب مصري يلقي نفسه في النيل

المصدر: القاهرة - متابعات

لقي طبيب شاب مصرعه غرقاً بعدما ألقى بنفسه من أعلى جسر في نهر النيل بمحافظة الدقهلية في مصر، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن الطبيب ألقى "باقة ورد" في النيل قبل انتحاره مباشرة.

وبحسب ما ذكر موقع قناة "العربية" فإن شهود العيان قالوا إن "الشاب وقف على جسر طلخا في الدقهلية وكان بيده بوكيه ورد ووقف يبكي فترة قصيرة، ثم ألقى الورد فى المياه وصعد على حديد الجسر وألقى بنفسه دون أن يقول كلمة واحدة، فيما حاول عدد من الشباب إنقاذه لكن التيار سحبه وغرق".

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب ويدعى "أحمد. م"، وتبين أنه طبيب رمد مقيم بمركز السنبلاوين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة في انتظار المعاينة وتصريح النيابة بالدفن.

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