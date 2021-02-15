مقتل عراقي وإصابة آخر بسبب خلاف على "الطيور"

المصدر: بغداد - د ب أ

ألقت الشرطة العراقية في محافظة بغداد بالتعاون مع اللواء الرابع شرطة اتحادية القبض على شخص أقدم على إطلاق النار باتجاه شخصين قتل أحدهما وأصاب الآخر.

وقالت الشرطة، في بيان صحافي أورده موقع "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين، إنه بعد ورود أخبار بالحادث تم تدوين أقوال الشخص المصاب وعلى الفور تم التحرك وإلقاء القبض على أحد المتهمين.

وأوضحت أن "المتهم اعترف صراحة بقيامه بإطلاق النار بسبب خلاف سابق على مجموعة (طيور) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news