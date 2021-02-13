بسبب السرعة الزائدة.. سيارة تصطدم بمتجر ومقتل ركابها الـ 5 في سنغافورة

المصدر: سنغافورة - د ب أ

لقي خمسة أشخاص حتفهم ونقل آخر إلى المستشفى العام في سنغافورة، بعد أن اصطدمت سيارة بواجهة متجر اليوم السبت، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه في الساعة الخامسة و40 دقيقة صباحا، تم إبلاغ الشرطة بوقوع حادث، صدمت خلاله سيارة متجرا على طريق "تانجونج باجار".

وكشفت تحقيقات أولية أن السيارة كان يقودها رجل (29 عاما) وبرفقته أربعة ركاب ذكور تتراوح أعمارهم ما بين 26 و29 عاما.

وأضاف المتحدث أنه يعتقد أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة على طريق "تانجونج باجار" قبل أن تصطدم بمتجر وتشتعل بها النار.

وتابع أن امرأة (26 عاما)، يعتقد أنها معروفة للسائق، حاولت مساعدة الرجال الخمسة بعد الحادث. لكنها تعرضت لحروق خطيرة وكانت فاقدة الوعي عندما تم نقلها إلى المستشفى العام في سنغافورة. وتم الإعلان عن وفاة السائق والركاب على الفور من قبل أخصائي بطب الطوارئ. ولا تزال الشرطة تجري تحقيقا في الحادث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news