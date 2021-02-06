حوادث عنف خطيرة في لندن.. والشرطة تحقق

المصدر: لندن - رويترز

قالت الشرطة البريطانية إنها تحقق فيما لا يقل عن خمسة حوادث عنف خطيرة وقعت بشكل منفصل في جنوب لندن في ساعة متأخرة من مساء أمس، شملت حادث طعن قاتل لكن لا يوجد ما يشير في هذه المرحلة إلى وجود صلة بين جميع هذه الحوادث.

وأضافت الشرطة أن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا وأنه تم منح رجال الشرطة سلطات إضافية لوقف وتفتيش أي شخص في منطقة كرويدون حتى صباح السبت.

وقالت نيكي اروسميث، كبيرة مفتشي مباحث شرطة العاصمة، في بيان إنه وقع "عدد من المشاجرات العنيفة البشعة وغير الضرورية، بما في ذلك واحدة أدت بشكل مأساوي إلى خسائر في الأرواح".

وأضافت أنه تم إرسال عناصر إضافية من قوة مكافحة جرائم العنف ومجموعة الدعم الإقليمي لردع ومنع أي أعمال عنف أخرى.

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