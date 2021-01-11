تركيا تحكم بسجن عدنان أوكتار 1075 عاماً و3 أشهر

المصدر: إسطنبول - د ب أ

أصدرت محكمة تركية اليوم الاثنين أحكاما بالسجن لأكثر من ألف عام لداعية تلفزيوني، لإدانته بتهم تشمل الاعتداء الجنسي على أطفال والتجسس والجريمة المنظمة.

وقضت محكمة في اسطنبول بسجن عدنان أوكتار 1075 عاما وثلاثة أشهر. وتشمل التهم الموجهة إليه أيضا مساعدة جماعة إرهابية وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني.

وتم اعتقال أوكتار عام 2018. وكان قد اكتسب شهرته باعتياده الظهور على قناته التليفزيونية محاطا بنساء كان يطلق عليهن اسم "قططه الصغيرة"، أثناء تقديمه مناظرات دينية. وتم اعتقال العشرات من أتباعه، وصدرت أحكام قاسية على العديد منهم اليوم الاثنين. وبلغ إجمالي عدد المتهمين 236 متهما، 78 منهم معتقلون بالفعل.

ونفى أوكتار جميع الاتهامات التي وُجهت له، بما في ذلك استغلال الأطفال، معتبرا أن هناك جهات تتآمر ضده.

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