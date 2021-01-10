هاري وميغان يعتزلان شبكات التواصل الاجتماعي

المصدر: لندن - أ.ف. ب

هجر الأمير هاري، السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وزوجته ميغان شبكات التواصل الاجتماعي إلى غير رجعة، على ما ذكرت صحيفة «ذي صنداي تايمز» الأحد.

وكان دوق ودوقة ساسكس أوقفا استخدام حسابهما على «إنستغرام» الذي يتابعهما عليه أكثر من عشرة ملايين مشترك، بعد وقف التزاماتهما رسميا في العائلة الملكية مطلع أبريل 2020.

ونقل مصدر مقرب من الزوجين عزمهما على عدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لمؤسستهما الجديدة «آرتشويل»، و«من المستبعد» أن يعودا إلى المنصات الاجتماعية على نطاق شخصي، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة الصادرة الأحد إلى أن «الزوجين ضاقا ذرعا بالكراهية التي واجهاها عبر الشبكات الاجتماعية»، كما أن ميغان تحدثت عن «تجربة تكاد تكون لا تُحتمل» من المتنمرين عبر الإنترنت.

وقالت ميغان في المدونة الصوتية «تينايغر ثيرابي»، «قيل لي إني كنت أكثر شخص واجه حملات تنمّر عبر الإنترنت في 2019، لدى النساء والرجال»، متحدثة عن «عزلة» وتبعات «مؤذية» للانتهاكات الإلكترونية التي تعرضت لها عندما كانت حاملا بابنها آرتشي.

وتستخدم الملكة إليزابيث الثانية ونجلها الأمير تشارلز وحفيدها وليام وزوجته كايت، إضافة إلى أفراد آخرين في العائلة الملكية البريطانية، بانتظام شبكات التواصل خصوصا «إنستغرام» و«تويتر» و«فيس بوك» للترويج لأنشطتهم الرسمية والخيرية.

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