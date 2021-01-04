بالفيديو.. مسلح يسرق مليون روبل روسي من بنك

المصدر: ترجمة - سمير سعيد

سقط حوالي مليون روبل روسي في أيدي أحد المجرمين المسلحين الذين سرقوا فرع سبيربنك في مدينة سانت بطرسبرغ.

ووفقاً لموقع "فيستي رو" توجه الرجل إلى البنك اليوم، حيث رافقته موظفة في البنك إلى أمينة الصندوق، وبمجر أن وصل على شباك أمينة الصندوق فتش حقيبته لفترة طويلة، ثم أخرج مسدسًا منها وهدد بإطلاق النار على الموظفة التي رافقته إلى الشباك. لم تتشاجر أمينة الصندوق مع السارق خوفاً على حياة زميلتها، وأعطته 500 ألف روبل وحوالي 7-8 آلاف دولار.

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