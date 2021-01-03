إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص

المصدر: طهران - د. ب. أ

أعلنت السلطات بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران أنه تم فجر اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، بينهم «إثنان أدينا بتنفيذ عمليات مسلحة وتفجيرات».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بيان صادر عن العلاقات العامة بدائرة العدل بمحافظة سيستان وبلوشستان أنه تم تنفيذ حكم الإعدام اليوم في مدينتي خاش وسراوان بحق «اثنين أدينا بتنفيذ عمليات مسلحة وتفجيرات، وآخر بتهمة السطو المسلح وارتكاب جرائم قتل».

ولفت البيان إلى أن من بين الجرائم التي واجهها المتهمان قتل عدد من أفراد قوى الأمن الداخلي، ونقل متفجرات من باكستان إلى داخل إيران، وتفجير سيارة للشرطة بعبوة ناسفة، والمشاركة في تفجير أبراج كهرباء، والهجوم على مخفر حدودي.



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