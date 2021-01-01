الشرطة الكويتية تكشف لغز وفاة مصري دهساً

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت الشرطة الكويتية، اليوم الجمعة، تفاصيل وفاة مصري، دهسا تحت عجلات سيارة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن بيان للشرطة، أن عمليات الداخلية، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث دهس مقابل منطقة الفروانية- طريق المطار.

وأضافت أنه "بانتقال رجال الأمن تبين أن الحادث تسبب في وفاة مصري من مواليد 1969، وأن الداهس كويتي".

وأشارت الشرطة في بيانها، إلى أنه تمت إحالة الداهس إلى المخفر، على ذمة قضية دهس ووفاة.

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