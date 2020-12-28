فيديو يوثق حادثاً مميتاً لامرأة ومراهق في إيركوتسك

المصدر: متابعات - سمير سعيد

نشرت الشرطة الروسية لقطات من مكان حادث سير مميت وقع بعد ظهر اليوم الاثنين، في منطقة شيليخوفسكي في منطقة إيركوتسك.

ونقل موقع "فيستي رو" عن بيان وزارة الداخلية الإقليمية في إيركوتسك أن سيارة وشاحنة اصطدمتا على الطريق السريع "بايكال"، وأدت قوة الاصطدام إلى انحراف السيارة التي كانت تقل 3 أفراد بعيداً عن مسار الطريق، فيما انقلبت الشاحنة.

ونتج عن الحادث وفاة شخصان في الحال، وهم امرأة، كانت تقود السيارة، ومراهق (17 عاماً) كان يركب إلى جوارها، فيما نجا الراكب الثالث وكان ظفلاً، بينما نجا سائق الشاحنة، حيث يتلقى العلاج الآن.

وقالت وزارة الداخلية الإقليمية إن ضباط إنفاذ القانون يقومون بالتحقيق لتحديد ظروف الحادث المميت.

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