بالفيديو.. رجل يضرب فتاة بوحشية والشرطة الروسية تبحث عنه

المصدر: ترجمة – سمير سعيد

تعرضت إحدى سكان كراسنويارسك للهجوم عند مدخل منزلها عندما استدعت المصعد للصعود إلى شقتها، حيث هاجمها رجل مجهول يرتدي غطاء للرأس وقناع، بينما كان من الواضح أنه ينتقم من شيء ما، لأنه لم يلمس حتى الأشياء التي تم إلقاؤها.

كراسنويارسك إحدى مدن روسيا وعاصمة الكيان الفيدرالي الروسي كراسنويارسك كراي، وتعداد سكّانها يناهز المليون نسمة.

وقع الحادث قرابة الساعة 20:40 يوم 14 ديسمبر بتوقيت موسكو في المنزل رقم 23 بشارع كرمزين.

تُظهر اللقطات التي التقطتها كاميرات المراقبة، ونشرها موقع "فيستي رو" الروسي، أن المهاجم كان يطارد ضحيته، حيث تبعها حتى وصولها للمنزل، ثم دخل الممر المفتوح داخل المنزل. وأمام المصعد، ضرب الرجل من الخلف المرأة بضربة ساحقة في رأسها، أسقطتها على الأرض. ثم ركلها مرتين وهرب.

كانت الضحية بحاجة إلى مساعدة الأطباء، لكنها لم تكتب إفادة للشرطة. ومع ذلك، بعد انتشار الفيديو، بدأ ضباط إنفاذ القانون في البحث عن المجرم المجهول.

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