دهسته مدرعة.. مصرع رجل خلال فعالية عسكرية بروسيا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت لجنة تحقيق روسية، اليوم الأحد، وفاة رجل في حادث دهس بناقلة جنود مدرعة في مدينة سان بطرسبرغ.

وبحسب بيانات اللجنة، كانت مؤسسة خاصة أجرت "فعاليات ذات طابع عسكري (تنظيم مراحل الخروج الميداني العسكري)"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف بيان المكتب الصحافي للجنة: "خلال تنقل الناقلة المدرعة، اصطدمت برجل يبلغ من العمر 38 عاما، كان مشاركا في الفعالية، وفارق الحياة في مكان الحادث".

وأشارت اللجنة إلى فتح قضية جنائية في تقديم الخدمات التي لا تلبي متطلبات السلامة.

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