الأردن يسجل 5025 إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

المصدر: عمان - بترا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 62 وفاة و5025 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2442 وفاة و198021 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2027 حالة، منهم 472 حالة على أسرّة العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 5685 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 131181 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news