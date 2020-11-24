السعودية: القبض على شخص أتلف "أجهزة رادار" وقام ببيعها

صورة أرشيفية لواقعة إتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي في السعودية.

المصدر:
  • الأحساء - واس
التاريخ:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، النقيب محمد الدريهم، أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على أحد الأشخاص بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي "ساهر" (الرادار) بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء.

أضاف المتحدث أن المتهم سرقة بعض أجزاء الأجهزة وقام ببيعها لمتهمين يعملان بمحلات لبيع السكراب، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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