السعودية: القبض على شخص أتلف "أجهزة رادار" وقام ببيعها

المصدر: الأحساء - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، النقيب محمد الدريهم، أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على أحد الأشخاص بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي "ساهر" (الرادار) بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء.

أضاف المتحدث أن المتهم سرقة بعض أجزاء الأجهزة وقام ببيعها لمتهمين يعملان بمحلات لبيع السكراب، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news