جُندي ينتزع مسدساً من ضابط ويقتل 3 أشخاص في روسيا

المصدر: موسكو - د ب أ

صرح مسؤولون محليون بأن جندياً قتل ثلاثة أشخاص بعد إطلاقه النار في مطار "بالتيمور" العسكري قرب مدينة فورونيج وسط روسيا صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في هيئة الطوارئ في مقاطعة فورونيج قوله إن "عسكريا أطلق النار من مسدس انتزعه من ضابط، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص".

وحسب المصدر، فإن الضحايا هم ضابطان وجندي، في حين أصيب شخص آخر بجروح بالغة جراء الحادث، ونقل إلى العناية المركزة.

وأكدت السلطات المحلية سقوط ضحايا بحادث في المطار العسكري، مشيرة إلى أنه يجري التعرف على التفاصيل.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيانات لوزارة الداخلية الروسية أن المهاجم جندي يبلغ من العمر 20 عاما.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الغربية الروسية وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها تجري عملية بحث عن الجاني.

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