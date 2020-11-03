وفاة النائب الأردني السابق يحيى السعود بحادث سيارة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

توفي مساء اليوم الثلاثاء، النائب الأردني السابق يحيى السعود وأصيب شقيقه ونجلاه إثر تعرضهم لحادث مروع على الطريق الصحراوي.

وحسب وسائل إعلام أردنية،كان السعود عائدا من الطفيلة بعد تقديم التعزية بوفاة عمه، حيث انقلب السيارة التي كانوا يستقلونها قرب منطقة سواقة، ما أدى إلى وفاته وإصابة شقيقه ونجلاه، وتم نقلهم إلى مستشفى الأمير علي العسكري في محافظة الكرك جنوب الأردن.



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