ظل مدفونا لمدة 33 ساعة.. إنقاذ مسن من بين أنقاض زلزال تركيا

المصدر: إزمير - رويترز

انتشلت فرق الإنقاذ رجلا يبلغ من العمر 70 عاما من تحت أنقاض بناية منهارة في غرب تركيا في وقت مبكر اليوم الأحد، بعد أن ظل مدفونا تحت الحطام لمدة 33 ساعة في أعقاب زلزال قوي ضرب السواحل التركية المطلة على بحر إيجه وجزرا يونانية.

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء الزلزال الذي وقع عصر الجمعة إلى 51 قتيلا. وأعلنت السلطات التركية عن سقوط 49 قتيلا في مدينة إزمير الساحلية، في حين لقي شابان حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية.

وجرى إنقاذ أحمد تشيتيم من بين حطام بناية «رضا بيه» السكنية، وهي واحدة من 20 بناية سكنية أخرى انهارت خلال الزلزال.

وقال مسؤولون إن 20 بناية دمرت في منطقة بيرقلي في إزمير والتي كانت تخضع لعملية تحويل حضري كونها غير مقاومة للزلازل.

وزلزال الجمعة، الذي قال معهد أبحاث الزلازل ومرصد قنديلي في إسطنبول إن قوته بلغت 6.9 درجة، كان مركزه في بحر إيجه شمال شرق جزيرة ساموس.

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