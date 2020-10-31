طفل يقود سيارة فارهة ويعتدي على رجل مرور في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع، مقطع فيديو مصور من داخل سيارة فارهة، يُظهر أحد الأطفال جالساً على كرسي القيادة، ويتحدث إليه أحد أفراد المرور طالباً منه الرخص، ورد عليه الطفل بطريق لا تليق.

وسخر الطفل في حديثه من الشرطي، حينما سأله الأخير: "رخصك فين يا حبيي؟"، فرد الطفل ساخراً: "انت إزاي تعمل لي كده متحطش إيدك عليا".

وأعاد الشرطي توجيه السؤال ذاته للطفل، ليرد الأخير ساخرًا: "فين الكمامة بتاعتك. طب ابعد وشك عني بقا"، فكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، ثم قال الطفل وسط صوت لضحكات مصور الفيديو: "معييش رخص"، ثم انطلق الطفل بالسيارة وسقط رجل المرور على الأرض.

ومن جانبه، أصدر مكتب النائب العام المصري، بياناً أكد فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداولاً واسعاً لمقطع الفيديو الذي أساء فيه الطفل لفرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقيامه بالتعدي عليه.

أضاف البيان أن النائب العام المصري أمر بالتحقيق في الواقعة، واتخاذ اللازم قانوناً.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الطفل الذي ظهر في الفيديو ومكان الواقعة، وأن عملية التتبع وإلقاء القبض على الطفل ووالده ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت مصادر أمنية إن والد الطفل ارتكب جريمة جنائية بتعريض حياة نجله والمارة للخطر بالسماح له بقيادة السيارة دون تراخيص قيادة في سن صغيرة.

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