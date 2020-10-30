مصر.. حادث سير أنقذ حياة الكثيرين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

عرض الإعلامي المصري وائل الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري فيديو لحادث انقلاب أتوبيس مدارس في مدينة نصر بسبب السرعة الجنونية، يظهر نجاة تلميذين كانا يعبران الطريق خلال لحظات وقوع الحادث.

ووفق الفيديو الذي عرضه الإبراشى، ظهر تلميذان كانا يعبران الطريق، وهما في وسط الطريق انقلب الأتوبيس، ومن ثم ارتطم بسيارة أمامه ما دفعه للانحراف بشدة وسرعة شديدة ما مثل مخرجا للتلميذين للنجاة بأنفسهما.

وجاء حادث انقلاب الاتوبيس، الذي كان يقوده سائق متهور، بعد أن قام بتوصيل 40 تلميذاً وعاد فارغاً.

من جانبه قال حمادة مرزوق، شاهد عيان على الحادث وصاحب محل بموقع الحادث، وفقاً للتلفزيون المصري، إن ارتطام الأتوبيس في السيارة التي أمامه أنقذ أرواح كثيرين.

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