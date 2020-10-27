اجتماع بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لبحث الوضع على الخط الأزرق

المصدر: بيروت - د ب أ

عقد اليوم الثلاثاء اجتماعاً ثلاثياً استثنائياً بين كبار ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي، برئاسة قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" الجنرال ستيفانو ديل كول في مقر الأمم المتحدة في الناقورة جنوباً، لبحث الوضع على الخط الأزرق.

وتركز الاجتماع، بحسب بيان صادر عن اليونيفل على "الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وأكد ديل كول خلال الاجتماع على "أهمية المنتدى الثلاثي، باعتباره آلية تهدف إلى الحد من التوتر ومنع أي سوء فهم بين الأطراف وإيجاد الحلول".

وقال: "لدينا فرصة فريدة لإحراز تقدم كبير في القضايا الخلافية على طول الخط الأزرق".

وأضاف: "أود أن أدعوكم إلى المضي إلى أبعد مما حققناه وإكمال العمل على النقاط العالقة على النحو الذي شجع عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2539".

يذكر أن الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية اليونيفيل منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.

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