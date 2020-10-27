وفاة نائب مصري سابق عقب فوز زوجته في الانتخابات

المصدر: القاهرة - متابعات

توفي النائب البرلماني السابق في مصر، أحمد أبوحجي، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 70 عاماً، وذلك عقب إعلان المؤشرات الأولية لفرز الأصوات فى انتخابات مجلس النواب 2020، بدائرة سوهاج، وفوز زوجته ألفت المزلاوي المرشحة ضمن قائمة "من أجل مصر".

وكان "أبوحجي" قبل وفاته في جولة على اللجان الانتخابية برفقة زوجته، وبعد غلق اللجان توجه إلى منزله للاستراحة، وأصيب بعدها بأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى خاص ثم مستشفى سوهاج الجامعي حيث توفي هناك، بحسب وسائل الإعلام المصرية.

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