كوريا الجنوبية ترصد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور منذ 32 شهرا

المصدر: سيؤول - د. ب. أ

أكدت كوريا الجنوبية حالة إصابة بسلالة شديدة من فيروس «إتش.5.إن.8» المسبب لإنفلونزا الطيور في فضلات طيور برية في إقليم «ساوث تشونغ تشيونغ»، مما يمثل أول حالة إصابة من نوعها على الإطلاق في كوريا الجنوبية منذ 32 شهرا، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وقالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية إنه تم العثور على السلالة في عينة براز، تم جمعها من طيور برية يوم الأربعاء الماضي في منطقة «تشيونان».

وتمثل تلك أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور منذ فبراير 2018، عندما تم رصد سلالة من فيروس «إتش.5.إن.6» في مخلفات طيور برية في جدول بمنطقة آسان في نفس الإقليم.

وقبل تأكيد تلك الحالة الأخيرة، اتخذت الوزارة إجراء وقائي بإصدار توقف تام لنحو 190 مزرعة دواجن، ضمن دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من المكان الذي تم فيه أخذ عينة البراز.

وبعدما تم تأكيد الحالة المشتبه بها، قررت الوزارة تعزيز إجراءات الحجر الصحي في المنطقة، حيث منعت حركة المواطنين والمركبات ضمن دائرة نصف قطرها 500 متر من المكان الذي تم فيه اكتشاف عينة الفيروس.

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