روسيا تتجاوز حاجز 25 ألف وفاة بـفيروس «كورونا»

المصدر: موسكو - وام

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 25000 ألف حالة بعد تسجيل 290 حالة جديدة خلال يوم واحد ليبلغ العدد الإجمالي 25242 حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي تسجيل 15971 إصابة جديدة ليصبح عدد الإصابات مليونا و 463 ألفا و 306 إصابات، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.8% من المرضى الجدد بالإضافة إلى تماثل 11428 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع المتعافين مليونا و 107 آلاف و 988 شخصا.

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