منع زواج طفلين في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، عن منعه لزواج طفلين، في عمر 12 عاماً، بعد انتشار الخبر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، أن وحدة التواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل رصدت الواقعة، بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت إحدى السيدات، "القائمات على تجهيزها للعرس"، بنشر صور العروس، حسب ما ذكر موقع (بوابة الأهرام).

وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تحرير بلاغ بمضمون الشكوى، وعلى الفور تم إحالة البلاغ للجنة الحماية للتحقق منها، لافتة إلى أنه بالفعل توجهت لجنة الحماية الفرعية بعين شمس لمحل الواقعة، وتبين أن العروسين كلاهما يبلغ من العمر 12 عاما، وأن الطفلة تقيم مع الجدة، والتي أفادت بأنها مجرد خطبة.

وأكدت "السنباطي" أنه تم أخذ كافة التعهدات والإقرارات على أهل الطفلين بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانونية، موضحة أنه تم عقد جلسة إرشاد أسري للأهل، وتوعيتهم بمخاطر الزواج المبكر، وتداعياته على الطفلين في هذه السن.

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