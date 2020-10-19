بالفيديو.. ترامب يعد الدولارات قبل التبرع بها

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "رويترز" عبر قناتها الناطقة باللغة الإنجليزية في موقع "يوتيوب"، وتداولته عدد من وسائل الإعلام الأميركية، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يخرج من جيبه عدد من أوراق النقود فئة 20 دولاراً ، ثم احتفظ ببعضها في يده للتبرع بها إلى كنيسة، ثم أعاد الباقي إلى جيبه مرة أخرى.

وقالت "رويترز" في وصف الفيديو، إن الواقعة حدثت أثناء حضور ترامب لقداس في كنيسة بلاس فيغاس، وقام ترامب بوضع حفنة من فئة 20 دولاراً التي احتفظ بها في يده، داخل سلة التبرعات حينما مررها أحد الأشخاص أمامه.

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن ترامب وباعتباره شخص لا يرتاد الكنيسة عادة، حضر قداس الأحد، أمس، في الكنيسة الإنجيلية بلاس فيغاس، لكنّه غادر قبل انتهاء القداس.

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