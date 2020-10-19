تكثيف عمليات التعقيم داخل المسجد الحرام ومرافقه

المصدر:
  • مكة المكرمة - واس
التاريخ:

كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية في المملكة العربية السعودية، ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، عمليات التعقيم داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية، والاحترازية، والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أنه جرى استبدال معقمات الأيدي العادية بأخرى آلية حديثة وعالية الجودة و يصل عددها إلى 300 آلة في المسجد الحرام.

أضاف الجابري أن عمليات التعقيم مستمرة على مدار الساعة، حيث يستخدم يومياً قرابة 2500 لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد , كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام، مؤكداً أن جميع المعقمات تم اختيارها بعناية كاملة حرصاً على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

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