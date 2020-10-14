بالفيديو: طيار روسي يقود مقاتلة حربية بدون سقف

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لقيام طيار بقيادة الطائرة الروسية الجديدة "سو 57" بلا غطاء لقمرة القيادة الزجاجي. ومن المعروف أن السقف الزجاجي يحمي الطيار من الضجيج والرياح عند وصول الطائرة لسرعات فائقة جدا، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت مجلة "Popular Mechanics" الأميركية، إن الطائرة (سو 57)، وفقا لتصنيف الناتو (Outlaw)، يمكن أن تصل سرعتها إلى 2440 كيلومتراً في الساعة، ومن الصعب تخيل نفسك في مقعد الطيار بدون قبة واقية في مثل هذه الظروف.

واعتبرت المجلة أنه على الأرجح، فإن الرحلة المحفوفة بالمخاطر هي حالة تدريبية طارئة، وفي حال خروج غطاء القيادة، فسيظل الطيارون الروس قادرين على السيطرة على الموقف ومواصلة الرحلة، على الرغم من الرياح والأمطار والصقيع من السرعة العالية والارتفاع، لأن بدلته الخاصة ستحميه.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، أن برنامج اختبار طائرة "سو-57" يتضمن تحليق الطائرة دون غطاء كابينة الطيار لكشف الحالة الصحية للطيار داخل الكابينة المكشوفة، مشيرة إلى أن الطائرة والطيار اجتازا الاختبار بنجاح. وتم نزع غطاء الكابينة على الأرض.

وتهدف تجربة نزع غطاء كابينة الطيار إلى اختبار المقعد الانقذافي وآليته، فقبل انقذاف مقعد الطيار تبقى الكابينة خالية من الغطاء لبضع ثوان وفقاً لـ"ذي درايف" الذي أرجع الواقعة إلى أنها مرتبطة بإجراءات الهروب الطارئ. واستخدم الموقع لفظ "كابورليه" في إشارة إلى وضعية سقف الطائرة غير الموجود.

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