شجار أثناء العمل.. مقتل عميد بالجيش العراقي برصاص عقيد

المصدر: بغداد - د. ب. أ

أفاد بيان لوزارة الدفاع العراقية اليوم الاثنين بأن ضابطا عراقيا كبيرا قتل بسبب شجار مع مساعده أثناء العمل في مدرسة تدريب للجيش العراقي في منطقة تابعة لمحافظة ديالى (57كم شمال شرق بغداد).

وجاء في البيان أن «الحادث وقع داخل مدرسة تدريب كركوش قرب قضاء بلدروز في محافظة ديالى بعد حدوث مشاجرة بين آمر المدرسة العميد الركن عدنان خلف وكاع ومساعده العقيد وائل خليل إبراهيم أثناء العمل، وتطورت إلى استخدام السلاح، إذ قام العقيد بإطلاق النار على آمر المدرسة ما أدى إلى وفاته».

وأضاف أنه «قام بعدها بإطلاق النار على نفسه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى».

وأرسلت وزارة الدفاع لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث.

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